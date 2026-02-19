El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 horas si la reforma laboral regresa al Senado.

"No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha con una medida de fuerza de 36 horas con movilización en las primeras 12 horas", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, desde la movilización en el Congreso de la Nación.

En este marco, el dirigente indicó: "En esta ley se expresa una lucha de clases. Nos quieren a los trabajadores sometidos y con salarios de hambre. Este frente de sindicatos tiene el desafío de trascender la reforma laboral e ir más allá de febrero".

"La dignidad de los trabajadores es el límite. El problema de la Argentina no somos los trabajadores, es el modelo económico de Milei. Nos quieren obedientes y mansitos. ¡Nos tenemos que rebelar!", concluyó el referente estatal. La decisión fue tomada en el marco del paro de 24 horas que transcurre mientras la iniciativa es tratada en la Cámara de Diputados.

Periodismo365



