Las Asociaciones Forestales, miembros de la Federación de Forestoindustriales del Chaco, remitieron un documento dirigido al ministro de Producción Oscar Pablo Dudik con el propósito de exponer la situación terminal del sector y solicitar su urgente intervención.

"Crisis estructural y judicial"

El sector forestoindustrial chaqueño viene sufriendo una agonía prolonga, que desde el año 2020, una sucesión de causas judiciales y medidas cautelares han mantenido a la actividad bajo una constante incertidumbre.

Esta crisis ha llegado a un punto crítico en estos últimos 60 días debido a la medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que suspendió el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Esta parálisis, originada en gran medida por la falta de actualización normativa que exige la ley, nos ha dejado sin marco operativo legal.

Este cese forzado nos ha llevado a una total descapitalización. A pesar de la falta de producción, hemos mantenido los puestos de trabajo para evitar un colapso social, resultando en cheques rebotados, cierre de cuentas y deudas que han agotado nuestro capital de trabajo.

Emergencia forestal y medidas urgentes

Ante este escenario, solicitamos formalmente la declaración de emergencia forestal en la Provincia del Chaco y la implementación de los siguientes puntos:

Aprobación de permisos Ad Referéndum: Que bajo el marco de emergencia se autoricen los permisos de Aprovechamiento Forestal necesarios para reactivar la cadena productiva.

Simplificación Administrativa: Modificación del manual de procedimientos para eliminar trabas burocráticas que hoy asfixian al productor.

Defensa del Productor ante Infracciones: Que todo procedimiento sancionatorio garantice el derecho a defensa y el debido proceso antes de la aplicación de multas o medidas punitivas. Solicitamos que no se impongan sanciones automáticas ni suspensiones de CUIT sin que el productor pueda ejercer su legítima defensa, asegurando un marco justo y equilibrado de control. Y prórroga inmediata por un año del pago de infracciones a los productores forestales, referidas a tránsito, pesaje, documentales.

Rol de las Balanzas: Que las balanzas de la Dirección de Bosques funcionen como instrumentos técnicos de medición y control objetivo, accesibles y confiables para todos. Un pesaje correcto contribuye a la transparencia y fortalece la confianza en la actividad. Rechazamos su uso como herramienta de amenaza o castigo, y proponemos que se consoliden como un mecanismo transparente de apoyo a la producción.

Tierras Fiscales: Establecer los instrumentos legales para la aprobación de permisos de Aprovechamiento Forestales en tierras fiscales de forma inmediata.

Costos Operativos: Congelar el valor del CCG (Corresponsabilidad Gremial) para no añadir presión fiscal en este contexto de crisis.

Constitución del Consejo Asesor (Ley OTBN): Solicitamos que se constituya de manera inmediata el Consejo Asesor previsto en la Ley de OTBN para evaluar anualmente la aplicación de la norma. Nuestra participación activa es vital para garantizar que el ordenamiento esté siempre actualizado técnicamente, evitando así que vacíos legales o falta de revisiones periódicas den lugar a nuevos amparos judiciales de terceros que paralicen el sector.

Solicitud de audiencia

En base la emergencia que vapulea al sector foresto industrial y para abordar los puntos planteados, solicitamos una audiencia en carácter de urgente. Sin otro particular, y confiando en que su gestión arbitrará los medios para salvaguardar el sustento de miles de familias que dependen de nuestra industria, saludamos a usted atentamente”, señalaron en el escrito.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día - Agroperfiles