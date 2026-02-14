Tras la aprobación en el Senado, la exministra de Trabajo, Kelly Olmos, afirmó que el peronismo intenta introducir “cambios críticos” a la reforma.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, el oficialismo busca que la iniciativa avance sin modificaciones y que sea sancionada antes del 1° de marzo. “Se va a dar una puja entre esa voluntad del Gobierno, que quiere tener este aspecto como central en el discurso del 1 de marzo del Presidente, y nosotros que vamos a buscar la posibilidad de aliados para hacer modificaciones a cuestiones que nos parecen realmente tremendas”, señaló Olmos en diálogo con Splendid AM 990.

Olmos apuntó especialmente contra el artículo vinculado a las enfermedades, que -según explicó- fue incorporado a último momento. “Además de que la gente tenga que pelear contra el cáncer va a tener reducción de salarios. Es un punto que entró medio por la ventana, completamente fuera de discusiones previas. Puede ser el talón de Aquiles de esta ley y creo que es uno de los puntos que más irritan”, sostuvo.

Otro de los ejes cuestionados es el denominado Fondo de Aporte Laboral (FAL), mecanismo que prevé modificaciones en el financiamiento del sistema previsional y en el esquema de indemnizaciones. “Realmente financiar al sistema de jubilaciones para generar instrumentos de capital de trabajo para que se pueda fondear el Ministerio de Economía es también un punto tremendamente irritante”, afirmó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la exfuncionaria indicó que el esquema podría perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes tienen poca rotación de personal. Este fondo está pensado para las empresas grandes. Las pymes van a terminar financiando a las empresas grandes”, advirtió, y agregó que detrás del nuevo esquema podría esconderse “un nuevo ajuste sobre jubilados y pensionados o directamente una vuelta a plantear la privatización del sistema”.

Consultada sobre el rol de la Confederación General del Trabajo, Olmos consideró que la actual coyuntura económica impacta en la movilización social. “Hay momentos donde la amenaza de desocupación desmoviliza, atemoriza. Los gremios son conscientes de ese grado de desmovilización social”, expresó. En ese sentido, planteó que el desafío es “fortalecer el debate y el esclarecimiento” para recomponer la capacidad de acción del movimiento obrero.

La exministra también hizo referencia a la situación interna del peronismo tras la derrota electoral y la necesidad de una redefinición de liderazgos con vistas a 2027. “El peronismo necesariamente tiene que darse ese debate después de la derrota y se va a saldar cuando tengamos el proyecto y los candidatos para competir en 2027”, indicó.

Al recordar antecedentes históricos, mencionó la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero como ejemplo de resolución de disputas a través del voto. “Todo el debate que se dio alrededor de la construcción de la renovación finalmente tuvo que resolverse en una interna donde las apuestas parecían hacia Cafiero y terminó siendo Menem por la voluntad popular”, rememoró.

De cara al tratamiento parlamentario, confirmó que el miércoles próximo se reunirá la comisión correspondiente y que en las semanas siguientes podría concretarse el debate en el recinto. “Vamos a trabajar para introducir modificaciones, lograr aliados que nos permitan cambiar el tema de salud, el FAL y también fortalecer las convenciones colectivas, porque no se puede ir hacia la unilateralidad patronal”, afirmó.

Para Olmos, el trasfondo del proyecto es económico. “La Argentina, por falta de un proyecto de desarrollo, está sufriendo una enorme pérdida de competitividad y no tienen mejor idea que compensarla con más explotación laboral”, concluyó.

Fuente y fotos: NA