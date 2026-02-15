La empresa “Bodega del Desierto”, con sede central en 25 de Mayo, despidió a 12 de sus trabajadores. La noticia causó sorpresa y preocupación. “Esta decisión se fundamenta en diversas causas que afectan profundamente a la industria vitivinícola y a nuestra organización en particular”, argumentaron.

Argumentos

La empresa vitivinícola emitió un comunicado para explicar la situación. “Nos dirigimos a la comunidad y a nuestros colaboradores para informar que, debido al contexto actual y a pesar de los esfuerzos realizados, nos hemos visto en la difícil necesidad de finalizar la relación laboral con algunos miembros del equipo de nuestra bodega”, confirmaron.

“Esta decisión se fundamenta en diversas causas que afectan profundamente a la industria vitivinícola y a nuestra organización en particular: la crisis que impacta al sector desde hace varios años, con precios congelados en graneles y costos en aumento”, argumentaron.

Y a esas causa negativas añadieron “la helada de 2022 que destruyó más del 90 % de la cosecha 2023, afectando el trabajo e inversión de un año; como así también la helada que se produjo esta primavera y destruyó el 50 % de la cosecha; la caída sostenida del consumo per cápita en el país, junto con la reducción en ventas internas y externas; y finalmente, las estadísticas oficiales que indican que a octubre de 2025 había existencias de 1.300 millones de litros de vino, mientras que las ventas internas, que representan el 80 % del mercado, solo alcanzaron 73 millones”.

En el texto difundido explican que “desde nuestra incorporación en 2001 a la comunidad de 25 de Mayo, hemos asumido con compromiso la tarea de desarrollar un proyecto innovador que ha integrado a muchas personas al proceso productivo. Las actuales dificultades nos obligan a hacer una pausa para reordenar la situación y, a la espera de un contexto más favorable, volver a poner en marcha todo nuestro potencial”.

Por último, y como una suerte de disculpas públicas expresaron: “Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y agradecemos el apoyo y la comprensión en este momento complejo para la empresa y el sector”.

Para el gremio, los despidos son injustificados y arbitrarios

El Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Soeva) tuvo presencia ayer en 25 de Mayo. El secretario general del sector en Río Negro, Neuquén y La Pampa, Enzo Catalán, encabezó una reunión con los trece trabajadores despedidos días atrás por la empresa Bodega del Desierto. El sindicalista adelantó que trabajan junto a sus abogados y contadores en defender los derechos indemnizatorios de los compañeros, pero se quejó de que “previo a los despidos se debió realizar una audiencia conciliatoria con el Ministerio de Trabajo”.

El medio local Radio Génesis contactó a Catalán momentos antes de que se reuniera con los trabajadores despedidos en la plaza San Martín. “Nosotros nos enteramos de esta situación anteayer cuando los compañeros nos lo comunicaron”, dijo.

Sin intervención de Trabajo

Catalán se quejó de la decisión intempestiva de la empresa. “A nuestro entender son injustificados y arbitrarios. Desde la empresa no hubo notificaciones previas ni a Trabajo ni a los compañeros ni al sindicato. Con nuestros abogados estamos trabajando para determinar cuáles son las acciones a seguir”, agregó.

El gremialista consideró que “esto debió definirse de otra manera, nos tendríamos que haber reunido mediante una audiencia con el Ministerio de Trabajo y discutir alternativas”. Catalán entendió que “la situación actual de la empresa es muy compleja, pero nunca se debe hilar fino contra los trabajadores y despedirlos porque muchos de ellos son la única fuente de ingresos de sus familias”.

Controlan indemnizaciones

El sindicalista reveló que “la empresa dijo tener una situación difícil y que a los despedidos se les abonarán las indemnizaciones. Para nosotros es un despido sin causa, por eso están trabajando nuestros abogados y contadores”.

“Una de las medidas que pensamos es mandar a la empresa una nota para que nos digan cuáles fueron las razones de los despidos argumentada y documentada, y de ahí, en forma individual, vamos a iniciar las acciones legales que correspondan”, adelantó.

Otro de los temas que inciden en el monto de las indemnizaciones es que “la antigüedad de los despedidos va de uno a cuatro años, y hay un caso de 17 años. También entendemos, por charlas con directivos, que en todos los casos eran buenos trabajadores”.

“A mi criterio es muy difícil que la empresa dé marcha atrás con los despidos. Por eso nos preparamos para defender los derechos de los compañeros y asegurarles que cobren las indemnizaciones que corresponden”.

En ese sentido, Catalán cerró la entrevista afirmando que “los trabajadores ya recibieron la información de cómo recibirán las indemnizaciones. Algunos cobrarán en una vez y otros en dos y tres cuotas. Nosotros estamos controlando si los montos ofrecidos son los que corresponden”.

Fuente y fotos: Diario La Arena



