Mayans definió a la Reforma laboral como “inconstitucional” y advirtió por violencia social.

El jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, definió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei como “absolutamente regresiva” e “inconstitucional” y advirtió que su implementación puede derivar en un escenario de violencia social. El legislador cuestionó tanto el contenido de la norma como el procedimiento parlamentario que permitió su aprobación en la Cámara alta.

El legislador sostuvo que la iniciativa “es una ley de patrones para patrones” que limita derechos laborales históricos. Por Splendid AM 990, relató que el tratamiento fue “improvisado” y con cambios de último momento. “Fueron modificando artículos para conseguir quórum y ni siquiera estaba el texto definitivo”, afirmó, y calificó el debate como “viciado de nulidad desde el principio”.

Mayans aseguró que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “No resiste análisis en la Justicia”, señaló, y anticipó que distintos sectores recurrirán a los tribunales. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que implica un desfinanciamiento del sistema previsional. “Le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”, expresó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el senador apuntó además contra las negociaciones políticas que posibilitaron la aprobación del proyecto. Habló de acuerdos “circunstanciales” y de una falta de coherencia con los principios históricos del justicialismo. “Se resignaron banderas fundamentales vinculadas a los derechos del trabajador”, sostuvo.

En relación al escenario económico, consideró que el programa oficial “no va a terminar bien” si no incorpora criterios de justicia social. “Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable”, afirmó, y vinculó la situación con tensiones crecientes en distintas provincias.

Por último, criticó la visión del Gobierno sobre el empleo público y defendió el rol del Estado en áreas sensibles. “No se puede despreciar a docentes, médicos o fuerzas de seguridad. El Estado cumple funciones esenciales”, remarcó, y sostuvo que el debate sobre la reforma laboral “recién empieza”.

Fuente y fotos: NA



