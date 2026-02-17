El Consejo Interuniversitario Nacional apuntó contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de parte de la gestión de Javier Milei. Desde que asumió Milei, la pérdida salarial es equivalente a 7 sueldos.

Los rectores volvieron a reclamar que el gobierno de Javier Milei aplique la ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso a fines de 2025, que fue vetada y luego revalidada nuevamente por el Congreso pero que el propio Javier Milei anunció que incumpliría.

Por la decisión presidencial, de hecho está en marcha una medida cautelar en la Justicia que obliga al gobierno nacional a implementar la ley y otorgar los fondos para recomponer los salarios de docentes y NODOCENTES, la infraestructura y los gastos de funcionamiento de las universidades.

Según un estudio del Laboratorio de Salario y Presupuesto de ADIUC (de la Universidad Nacional de Córdoba) el salario de los docentes universitarios atraviesa su nivel más bajo en dos décadas, tras el ajuste aplicado durante la gestión de Javier Milei. El informe indica que, para volver al poder adquisitivo de 2015, los ingresos deberían incrementarse hasta un 95%, luego de una caída sostenida que se profundizó en el último año. En total, la pérdida durante la era Javier Milei es equivalente a no haber percibido siete sueldos.

El estudio afirmó que durante el actual gobierno “se observa una consolidación de la depreciación acelerada del salario ocurrida durante los primeros meses del gobierno, sobre una base que ya históricamente era baja”.

El deterioro también se reflejó en la comparación con la canasta básica total. El relevamiento indicó que cargos con dedicación exclusiva de 40 horas semanales no superan la línea de pobreza definida por el INDEC, estimada en torno a $1.300.000, con sueldos que rondan entre $1.242.887 y $1.299.251 según la categoría.

Recomposición salarial y ley de financiamiento universitario

Cabe mencionar que el gobierno nacional pretende que se trate, de hecho, una nueva ley de financiamiento universitario pero que, en este caso, propone recomponer sólo un 12% de lo que los salarios de docentes y nodocentes perdieron contra la inflación en 2025, según se conoció tras la reuniones con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La recuperación es escasa si se tiene en cuenta que la pérdida contra la inflación en 2025 fue del 31,5%. Por otra parte, el proyecto del oficialismo no dice nada sobre la recuperación de la pérdida salarial del 2024, cuando la inflación fue del 118% (contabilizando la brutal devaluación libertaria de diciembre de 2023).

Paritarias

El organismo que nuclea a las universidades nacionales del país ratificó que la norma vigente dispone la apertura urgente de negociaciones salariales con el objetivo de recomponer la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes del sistema universitario.

El CIN subrayó que la legislación también establece pautas de actualización para los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles.

“Siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente”, señaló.

La delicada situación salarial en las universidades

En el documento, el organismo insistió en que la apertura inmediata de paritarias en 2026 resulta urgente debido a la delicada situación salarial que atraviesan los trabajadores del sistema universitario público.

Asimismo, remarcó que el reclamo no responde únicamente a una cuestión presupuestaria, sino a la necesidad de garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas.

Finalmente, el CIN advirtió que el fortalecimiento del sistema universitario resulta estratégico y vital para el desarrollo del país, y reiteró su pedido para que el Ejecutivo cumpla la normativa vigente y convoque sin demora a la negociación salarial.

Fuente y fotos: InfoGremiales



