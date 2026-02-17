La cadena de supermercados informó un deterioro en sus resultados por el crecimiento de créditos incobrables y la retracción del consumo.

Desde la empresa señalaron que la pérdida está vinculada al aumento de los saldos financiados a clientes y al crecimiento del índice de mora, debido a que la compañía opera con tarjeta propia. En paralelo, el segmento supermercados —que representa la mayor parte de su facturación— registró una caída del 4,22% en ventas, incluso con la apertura de nuevas sucursales en distintas ciudades del país.

El impacto también se reflejó en la rentabilidad. El resultado operativo descendió 46% interanual y la ganancia neta se ubicó en $9.709 millones, equivalente al 0,65% de los ingresos totales. Los gastos operativos mostraron un incremento impulsado principalmente por costos salariales y ajustes derivados de acuerdos paritarios.

En contraste, el negocio frigorífico de la compañía mostró un crecimiento del 57,71%, impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales, lo que permitió compensar parcialmente la caída del consumo interno. El segmento financiero vinculado a tarjetas de crédito también registró una suba interanual, aunque con una participación menor dentro de la facturación total.

Empresarios del sector advierten que el consumo podría mantenerse estancado durante 2026, lo que condiciona las perspectivas del comercio minorista. En ese escenario, la evolución de la morosidad y del poder adquisitivo aparece como una de las variables centrales para el desempeño de las cadenas de supermercados.

Por su parte, el presidente de la compañía, Federico Braun, quien apoyó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, ha señalado en distintas intervenciones públicas que el consumo continúa afectado por la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre económica, y sostuvo que el sector enfrenta un escenario complejo para recuperar niveles de ventas previos.

Fuente y fotos: Crónica - Ámbito - Urgente24



