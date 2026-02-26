La senadora provincial se manifestó a favor de la agresión que recibió el trabajador de prensa: “Porque sos camarógrafo ¿no se te puede aprehender?”, cuestionó.
La senadora provincial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Florencia Arietto hizo este jueves en sus redes sociales en defensa de la represión al camarógrafo de A24 que fue detenido y liberador en las inmediaciones del Congreso. “Excelente la Policía Federal”, expresó.
“Nadie tiene coronita. Porque sos camarógrafo o periodista ¿no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial? ¿Cómo es? ¿A (Juan) Grabois sí y al camarógrafo no? La ley tiene que ser pareja”, sentenció desde su cuenta personal de X.
En la misma línea, se refirió a los activistas de Greenpeace que se manifestaron en las escalinatas del Congreso en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que se trataba este jueves en el Senado. “Desalojados y aprehendidos por violar el perímetro de una institución del Estado. Se les terminó la impunidad”, añadió.
Para finalizar, ratificó su postura a favor de la detención de los activistas y sostuvo que no pueden ingresar a un espacio público que está limitado y vallado para su acceso. “Pueden hacer una protesta pacífica en tu casa tus empleados y meterse sin permiso pero sin violencia al patio y sentarse en la reposera. ¿Qué opinas? Acá están violando el perímetro restringido de un edificio público. No se puede”, concluyó.
Pagano presentó una denuncia penal por “un nuevo ataque a la libertad de expresión”
En contraposición, la periodista y diputada Marcela Pagano anunció que presentó una denuncia penal ante “un nuevo ataque a la libertad de expresión” y señaló que se utilizaron las fuerzas de seguridad “para que lastimen cronistas”: “Casi matan a un fotógrafo en una manifestación similar en el Congreso y hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24”, añadió.
Desde sus redes sociales, explicó que “la brutalidad” ejercida por la Policía Federal fue “premeditada” y que lo que quiere el Gobierno nacional es “callar voces y esconder imágenes que muestran una realidad adversa al relato oficial”.
“Por eso castigan a quienes son los vectores de la comunicación social. Periodistas, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos son aliados del pueblo y de la pluralidad de voces que es una garantía de la democracia. Estos violentos que manejan a las fuerzas de seguridad tienen que pagar por sus actos. El que las hace, las paga”, concluyó.
Fuente y fotos: NA