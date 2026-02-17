Alejandra Monteoliva endurecerá el protocolo antipiquetes: habrá revisión de mochilas y banderas

Luego de los violentos incidentes del miércoles pasado en la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que está bajo estudio una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las manifestaciones sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.

“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, advirtió la funcionaria que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich.

En diálogo con “Pan y Circo”, el ciclo que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, la ministra adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.

“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos", indicó la ministra.

En ese sentido, Monteoliva indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”. El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado donde se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y hasta bombas molotov. La Policía reaccionó ferozmente reprimiendo con gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos a quienes estaban protestando.

Liberaron a 54 detenidos por los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

Al menos 54 de los 71 detenidos por los disturbios durante la marcha de este martes contra la reforma laboral fueron liberados, mientras 14 personas continúan bajo custodia de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad anunció que identificó a cuatro manifestantes para su detención.

Los 14 que continúan detenidos por la policía porteña se distribuyen entre 10 hombres alojados en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y otras 20 de la Policía de la Ciudad, y los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó que ya fueron identificados cuatro manifestantes que participaron de los disturbios y anticipó que las fuerzas de seguridad irán a buscarlos. “Quisieron desestabilizar el país”, denunció la funcionaria en un mensaje publicado en redes sociales, donde exhibió los rostros de los acusados. Monteoliva señaló puntualmente a Matías Enzó Roldán, Federico Mazzagalli, Patricio Castellán y Denis Alejandro Figueroa.

Fuente y fotos: Ámbito



