En una jornada marcada por el feriado de carnaval, el Ministerio de Seguridad del Chaco convocó de urgencia a la Subjefatura de Policía para coordinar y profundizar la planificación de las tareas destinadas a dar con el paradero de Bernabé Navarro (82) y Marcelo Andrés Giménez (42).

La estrategia apunta a fortalecer el trabajo en terreno mediante la evaluación de nuevos rastrillajes y la incorporación de tecnología avanzada. De acuerdo a lo informado, se sostiene una “búsqueda sin tregua” que articula recursos provinciales junto a la colaboración de la Fuerza Federal, cuyo aporte logístico resultó clave en los últimos días.

Detalles del estado de situación

Bernabé Navarro: El jubilado de 82 años fue visto por última vez el 1° de febrero en Presidencia Roque Sáenz Peña cuando salió en su bicicleta. Debido a sus problemas de orientación, el trabajo se extendió a distintos puntos de la provincia e incluye la utilización de un helicóptero de la Policía Federal y drones con visión térmica. En las últimas horas se redefinieron áreas de intervención en base al análisis de los trayectos registrados por GPS.

Marcelo Andrés Giménez: Desaparecido desde el 5 de febrero en la zona de Juan José Castelli, su situación se encuentra en una “etapa crítica”. Las tareas se concentran actualmente en sectores rurales y de difícil acceso.

Contingencia Climática

Las autoridades informaron que la aeronave de apoyo debió ser resguardada temporalmente en la provincia de Santa Fe debido a las inclemencias climáticas registradas la semana pasada, aunque ya se planifica su reincorporación a las tareas de avistaje.

Acompañamiento a las familias

Desde el Gobierno provincial se destacó que el contacto con los familiares es permanente a fin de comunicar cada avance. Mientras se ajusta la logística, los allegados continúan recorriendo distintas zonas y colaborando activamente con información relevante.

Se solicita a la comunidad que cualquier dato que pueda contribuir con la localización sea comunicado de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la línea directa de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas 3624-603264, además de la comisaría más cercana.

