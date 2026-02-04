Un convicto con prisión domiciliaria fue hallado en el amanecer de este miércoles por efectivos de la Policía del Chaco. El prófugo estaba escondido adentro de un freezer en el predio de una chanchería de Quitilipi.

Los mismos alertaban que el ciudadano Víctor Manuel Romero, alias "Chino", prófugo de la Justicia, quien había violado la Prisión Domiciliaria de Calle Islas Malvinas N° 948, Barrio Matadero, se estaba ocultando en zona del basural, dentro del predio de una chanchería. En esas circunstancias se conformó un grupo de trabajo COM, desplegándose un operativo cerrojo rodeando toda la zona de monte de los alrededores, a fin de evitar que pudiera escaparse nuevamente.





Luego de tener rodeada toda la chanchería, los uniformados observaron un rancho precario y por uno de los agujeros de la pared, vieron al prófugo que se levantó de una cama precaria y luego se metió adentro de un freezer, para luego cerrar la puerta y quedar escondido allí.





Ante está situación, los policías tomaron los recaudos necesarios y procedieron a sacarlo del electrodoméstico. Se informó de la situación al Juez de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ordenó la inmediata detención del sujeto por haber violado el beneficio de la prisión domiciliaria; agregando que el día Jueves 29/01/2026, alias "Chino" se había ido a vacacionar a la vecina provincia de Corrientes, junto a su familia en un automóvil Chevrolet Corsa, color bordó, dominio colocado OPQ-148.

Periodismo365



