Un siniestro vial fatal se registró durante esta madrugada en Ruta Nacional Nº 16. En ese contexto, efectivos de Comisaría 6º fueron alertados a las 04.25 horas, que sobre Ruta Nacional N° 16 a la altura del kilómetro 187, en cercanías del casco urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña se había producido un accidente grave.

La médica policial examinó el cuerpo, constatando politraumatismos y múltiples excoriaciones compatibles con un fuerte golpe contra superficie dura, sugiriendo la realización de necropsia para determinar fehacientemente la causa de muerte. El tiempo estimado del deceso era menor a seis horas al momento del examen.

En tanto, el conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 75 años, no presentaba lesiones ni signos de ingesta alcohólica. Personal de Policía Caminera realizó el correspondiente Test de Alcoholemia arrojando resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de Comisaría 6º junto a División Criminalística y agentes viales, quienes regularizaron la circulación mientras se realizaban las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “Supuesto accidente de tránsito fatal” y quedó a cargo de la Fiscalía en turno. Sus restos son velados en Sala Santa Catalina, ubicada en calle 27 entre 8 y 10 del centro saenzpeñense. Serán inhumados en horario y lugar a confirmar.

Periodismo365



