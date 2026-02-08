Durante la madrugada de este domingo, personal de Comisaría 4º intervino en un grave incidente ocurrido en la intersección de calle 22 entre 63 y 63 Bis. En el lugar, los uniformados hallaron a un joven identificado como Jeremías Ezequiel Molina, de 24 años, con una herida punzante en la zona del tórax.

Tras el hecho, se desplegó un operativo conjunto entre el Departamento de Emergencias 911, Investigaciones Complejas y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas. Luego de realizadas las tareas de campo y testimonios recabados, la policía procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, señalado como el presunto autor del ataque, quien quedó alojado en Comisaría 2º.

El fiscal en turno, Dr. César Collado, dispuso la intervención del Gabinete Científico para el levantamiento de pruebas y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. La causa ha sido caratulada preventivamente como "Supuesto Homicidio".

Periodismo365



