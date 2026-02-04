Este lunes 2 de febrero, en horas de la tarde, se confirmó el fallecimiento del prefecto Pedro Salva en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro; tras un grave episodio ocurrido en inmediaciones del río Limay, sobre calle Arcoíris.

Según se informó oficialmente, un llamado al 911 minutos antes de las 16 alertó sobre la presencia de una persona con una herida de arma de fuego, lo que motivó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el hombre presentaba signos vitales, por lo que se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Zonal Bariloche, escoltado por patrulleros.

Desde el hospital confirmaron que el deceso se produjo pocos minutos después del ingreso, debido a que el estado de salud era extremadamente delicado. El director del Hospital Zonal, Víctor Parodi, indicó a la agencia ANB que el hombre, de alrededor de 40 años, ingresó en muy grave estado, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Salva se desempeñaba como empleado de la Prefectura Naval Argentina. La herida habría sido provocada por un arma calibre 9 milímetros, según se desprende de las primeras actuaciones y peritajes realizados en el lugar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Facundo D’Apice, quien encabezó las primeras diligencias para establecer las circunstancias del hecho y recolectar pruebas. Tras las pericias iniciales, desde el Ministerio Público Fiscal se comunicó oficialmente que se descartó la participación de terceros.

Si bien las primeras hipótesis indicarían que se trató de una autodeterminación, desde la fiscalía aclararon que la causa continúa en investigación, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

Fuente y fotos: Bariloche Opina