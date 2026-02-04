El Complejo Ecológico Municipal continúa consolidándose como uno de los principales espacios recreativos y turísticos de nuestra ciudad, especialmente durante el período de vacaciones, recibiendo a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.

En ese sentido, señaló que el Complejo se mantiene en óptimas condiciones, con instalaciones cuidadas, sanitarios con agua potable, espacios limpios y ordenados, paradores y refugios equipados con parrillas, ventiladores y freezers, además de juegos infantiles en excelente estado. La abundante arboleda brinda sombra natural y genera un entorno ideal para el descanso y la recreación al aire libre.

Uno de los principales atractivos es el lago interno, que permite la práctica de pesca deportiva y genera un microclima muy valorado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. A esto se suma la presencia de una gran diversidad de aves, con un importante proceso de nidificación que puede observarse durante gran parte del año, convirtiendo al Complejo en un espacio destacado para el avistaje de fauna.

Asimismo, el Complejo cumple un rol fundamental en la recuperación y preservación de animales silvestres, albergando ejemplares que luego son reinsertados en su hábitat natural, fortaleciendo el perfil ambiental y educativo del lugar.

En paralelo, García remarcó el avance sostenido de las obras del Parque Sur, un proyecto estratégico que ampliará significativamente la propuesta recreativa y turística de la ciudad. Ya se ejecutaron importantes trabajos de infraestructura, como el cierre perimetral del lago, la construcción de accesos, sanitarios, oficinas y sectores destinados a actividades educativas y recreativas.

Además, se continúa trabajando en áreas pensadas para campamentos, espacios deportivos, zonas de parrillas y cabañas turísticas, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, moderno y plenamente integrado a la naturaleza.

En ese contexto, el Parque Sur se encuentra cada vez más cerca de convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias, con grandes espejos de agua, un entorno natural único y espacios pensados para el disfrute responsable y sostenible.

De esta manera, el Complejo Ecológico Municipal reafirma su importancia como pulmón verde de la ciudad y como una propuesta ideal para disfrutar durante las vacaciones, promoviendo el turismo local, el cuidado del ambiente y el encuentro familiar.

Periodismo365