Hasta el 28 de Febrero se encuentra vigente el 30% de descuento en el pago anticipado de impuestos 2026.

El beneficio alcanza a los tributos de tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de los vehículos y derecho de cementerio. Para todos aquellos contribuyentes que estén al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2025.

Los interesados en acceder al beneficio pueden acercarse a:

Economía Municipal

Calle 16 y 3 del centro

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas

Centros de Gestión de Pago

Calle 5 entre 10 y 12 – Ensanche Sur

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas

Avenida 33 entre 36 y 38 – Puerta del Sol

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas

Además, los contribuyentes pueden consultar sus impuestos por Internet en la página: https://apps.saenzpeña.gob.ar/Autogestion/Account/Login?ReturnUrl=%2FAutogestion%2Fdefault.aspx Allí, creando un usuario se podrá acceder y obtener detalles de sus tributos e incluso se puede pagar a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito o débito.

Periodismo365







