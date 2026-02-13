Hasta el 28 de Febrero se encuentra vigente el 30% de descuento en el pago anticipado de impuestos 2026.
El Municipio, a través de la Secretaría de Economía, recuerda que hasta el 28 de Febrero se podrá acceder al Pago Anticipado de Impuestos 2026, una medida que permite a los contribuyentes obtener un 30% de descuento.
El beneficio alcanza a los tributos de tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de los vehículos y derecho de cementerio. Para todos aquellos contribuyentes que estén al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2025.
Los interesados en acceder al beneficio pueden acercarse a:
Economía Municipal
Calle 16 y 3 del centro
Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas
Centros de Gestión de Pago
Calle 5 entre 10 y 12 – Ensanche Sur
Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas
Avenida 33 entre 36 y 38 – Puerta del Sol
Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas
Además, los contribuyentes pueden consultar sus impuestos por Internet en la página: https://apps.saenzpeña.gob.ar/Autogestion/Account/Login?ReturnUrl=%2FAutogestion%2Fdefault.aspx Allí, creando un usuario se podrá acceder y obtener detalles de sus tributos e incluso se puede pagar a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito o débito.
Periodismo365