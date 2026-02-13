La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió inscripciones para un Doctorado en Educación, que se realizará mediante Resolución Nº 329/2023- C.S. de la institución y que se encuentra acreditado por CONEAU según dictamen 617/2024.

El perfil del egresado se orienta a la formación para la investigación, cuyos desarrollos y resultados contribuyan a la resolución de problemas y desafíos educativos; la producción de nuevos enfoques, conocimientos y propuestas que constituyan aportes originales para los análisis de los procesos educativos y el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos públicos y privados del sector; la reflexión y la participación en actividades docentes cooperativas para responder a necesidades y problemas que enfrenta en la realidad de su trabajo cotidiano.

Requisitos

Podrán aspirar al título de Doctorado en Educación quienes posean título de grado universitario otorgado por universidades argentinas o extranjeras, legalmente reconocidas; los egresados de estudios de Nivel Superior No Universitario de cuatro cuatro años de duración como mínimo, quienes además deberán completar los pre requisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran; en casos excepcionales, postulantes que el Comité Académico otorgue la admisión según análisis de antecedentes.

Para la inscripción los aspirantes deben presentar nota dirigida al director de la carrera, solicitando la inscripción al Doctorado en Educación; fotocopia autenticada del DNI (primera y segunda hoja); fotocopia autenticada del certificado de estudios o diploma de grado; currículum vitae completo en el que deben mencionarse, además de los datos personales, los estudios efectuados, títulos y distinciones académicas obtenidas, actividades docentes y de investigación en proyectos acreditados, publicaciones y actividades de transferencia al medio.

En el caso de los estudiantes extranjeros, la documentación a presentar se regirá por las disposiciones que la Universidad Nacional del Chaco Austral determine al momento de la inscripción, de acuerdo con la normativa vigente según la nacionalidad de origen de los postulantes. En todos los casos se debe presentar la nota con la solicitud de inscripción indicada más arriba.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del siguiente enlace:

https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/3M5X51JYKE

Para más información contactarse vía mail a posgrado@uncaus.edu.ar o acceder a link: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/3M5X51JYKE

Periodismo365



