El Parque Industrial de Presidencia Roque Sáenz Peña recibió la visita del ministro de Producción de la provincia de Jujuy, Juan Carlos Abud, en el marco de una recorrida por distintos parques e industrias del norte argentino, con el objetivo de fortalecer vínculos y generar oportunidades de trabajo conjunto entre provincias.









Asimismo, se destacó la ubicación estratégica de Presidencia Roque Sáenz Peña dentro de la región y el potencial del Parque Industrial como un nodo clave para el desarrollo productivo, especialmente en relación al transporte de insumos y materias primas, como el cemento proveniente de Jujuy, que actualmente ya es demandado por empresas locales y regionales.







Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre las provincias del norte argentino, promoviendo la articulación entre el sector público y privado, y avanzando en proyectos que impulsen el crecimiento del sector industrial y pyme, consolidando a Sáenz Peña como protagonista del desarrollo productivo regional. Periodismo365



Relacionados

Durante la visita se realizó un recorrido por distintas industrias instaladas en el parque, donde se expuso la capacidad productiva local y los beneficios con los que cuenta el sector industrial de la ciudad. Uno de los ejes centrales fue la puesta en valor del proyecto de desvío ferroviario, una obra estratégica que permitirá optimizar la logística, reducir costos de transporte y fortalecer la vinculación comercial entre las provincias.