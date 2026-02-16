Ocurrió en Rafaela, los gendarmes, en el marco de la Ley 22.421 "Conservación de la Fauna", pusieron a resguardo a los reptiles terrestres de distintos tamaños y a las aves que tenían como destino Buenos Aires.

Durante la inspección del rodado, los gendarmes realizaron el control físico y documentológico en el que observaron que en el interior de la cabina había cajas con animales silvestres. Ese hallazgo motivó a una inspección más minuciosa, donde los uniformados hallaron un total de diecisiete bultos, conformados por cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera, donde se encontraban las tortugas adultas encimadas unas sobre otras.

Al abrir los elementos hallados contabilizaron 150 tortugas terrestres y 100 loros. Intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental.

Periodismo365