Ocurrió en Rafaela, los gendarmes, en el marco de la Ley 22.421 "Conservación de la Fauna", pusieron a resguardo a los reptiles terrestres de distintos tamaños y a las aves que tenían como destino Buenos Aires.
En el día de ayer, Personal de la Sección Vial “Rafaela”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, desplegados sobre la Ruta Nacional Nº 34, detuvieron la marcha de un camión con semirremolque proveniente de la provincia de Tucumán.
Durante la inspección del rodado, los gendarmes realizaron el control físico y documentológico en el que observaron que en el interior de la cabina había cajas con animales silvestres. Ese hallazgo motivó a una inspección más minuciosa, donde los uniformados hallaron un total de diecisiete bultos, conformados por cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera, donde se encontraban las tortugas adultas encimadas unas sobre otras.
Al abrir los elementos hallados contabilizaron 150 tortugas terrestres y 100 loros. Intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental.
