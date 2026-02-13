La Subsecretaría de Industria, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, informó que continúa vigente el plazo para cumplimentar la documentación actualizada correspondiente a la Tarifa Eléctrica 02B23 destinada a pequeñas industrias.

Entre los requisitos solicitados se encuentran:

-Última factura pagada de SECHEEP.

-Nómina salarial actual (Formulario F° 931 -AFIP), certificada por autoridad competente.

El subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, remarcó la importancia de la actualización documental: “Es fundamental que las pequeñas industrias presenten la documentación en los plazos establecidos para no perder un beneficio que impacta directamente en sus costos productivos”.

Asimismo, señaló: “La tarifa diferencial es una herramienta concreta para acompañar al sector industrial, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en la provincia”. Desde el área también recordaron que el incumplimiento total o parcial de la documentación requerida producirá el decaimiento automático del beneficio otorgado por SECHEEP.

Para consultas o presentación de la documentación, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Industria, ubicada en el 3° piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N° 145), o comunicarse al 0362-4448026.

