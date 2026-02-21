El lamentable suceso ocurrió en la tarde de este caluroso sábado en una represa del predio de agua potable de esa localidad. Luego de más de una hora de búsqueda, los Bomberos Voluntarios y División Bomberos de la Policía del Chaco lograron hallar el cuerpo de Aron Benjamín Chávez.

Al llegar al lugar, los efectivos llamaron inmediatamente a los Bomberos Voluntarios y la División Bomberos de la Policía del Chaco, quienes a las 19.40 horas lograron sacar el cuerpo del niño Aron Benjamín Chávez, de 8 años.

El Fiscal en turno dispuso que el cadáver sea trasladado al nosocomio local para posteriormente ser entregado a sus familiares para los fines póstumos. Se hace constar que tras averiguaciones, el padre (30) del menor fallecido se encontraba en el lugar al momento del hecho. Interviene en el caso el equipo Fiscal N° 3 de Charata a cargo del Dr. Rafart Anton, en la causa por "Supuesta Muerte por Sumersión".

Periodismo365