La iniciativa se da en contexto de articulación entre empresa privada y el Estado provincial, que impulsa la formación laboral inclusiva. Una empresa privada destinará el 12% de sus impuestos, en el marco de la Ley 2998-G de Sponsorización, para financiar el proyecto “De sueños Solidarios, Chaco hornea inclusión”, una iniciativa acompañada por el IPRODICH que promueve la formación e inserción laboral de personas con discapacidad en la provincia.

El espacio brindará capacitación técnica y práctica a personas con discapacidad y a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su acceso al empleo o el desarrollo de emprendimientos propios.

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, acompañada por la vicepresidente Mónica Morales, el ministro de Gobierno, Julio Ferro y la subsecretaria de Trabajo, Julio Ferro, destacó la importancia de esta iniciativa: “Este proyecto no solo enseña un oficio, sino que fomenta autonomía, responsabilidad y trabajo en equipo. La inclusión se construye con oportunidades reales”, señaló.

El programa funcionará en dos turnos semanales, con modalidad teórico-práctica, e incluirá contenidos sobre panificados, confitería, higiene y seguridad alimentaria. Además, se prevé la firma de convenios con el sector gastronómico para generar oportunidades concretas de inserción laboral. Actualmente, los talleres se sostienen con equipamiento prestado, situación que refuerza la importancia de consolidar esta inversión para garantizar la continuidad y el crecimiento del espacio formativo.

Sobre la Ley de Sponsorización

La normativa permite que empresas o comercios aportantes a la ATP destinen parte de sus impuestos a financiar proyectos que promuevan la vida independiente, la formación laboral y el desarrollo de oficios de personas con discapacidad. Pueden participar empresas, organizaciones civiles y personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y residencia en la provincia.

El objetivo de la sponsorización es patrocinar, estimular y promover actividades vinculadas a la formación laboral, profesional, intelectual, física y social, mediante aportes económicos que contribuyan a fortalecer la autonomía y el acceso al empleo. Para informes y asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al 3624-338600, de 7 a 13 horas.

Periodismo365