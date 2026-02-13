En el marco de una visita protocolar a la provincia, el gobernador Leandro Zdero recibió en Casa de Gobierno, al Embajador Diplomático de Corea del Sur en Argentina, Lee Yong Soo, con el objetivo de afianzar vínculos comerciales, promover nuevas oportunidades de inversión y profundizar el intercambio cultural y de conocimiento.

Dudik subrayó además que este proceso se ve fortalecido por la política de apertura al mundo impulsada tanto por el Gobernador Zdero como por la actual gestión nacional. “Se están generando vínculos que apuntan directamente a la comercialización y a la producción, en un contexto más libre, desregulado y competitivo, que se traduce en nuevas oportunidades para los chaqueños”, remarcó.

Como parte de la agenda oficial, por la tarde el embajador y su comitiva recorrerán junto a funcionarios provinciales distintos establecimientos productivos en Las Palmas y La Leonesa, incluyendo emprendimientos de pacú y arroz, para luego visitar el Puerto de Las Palmas, con el fin de conocer de primera mano el potencial productivo y logístico de la provincia. “Luego de un extenso intercambio de información, realizaremos un balance para establecer nuevas estrategias de vinculación entre la Embajada, la provincia del Chaco y los empresarios coreanos”, anticipó el ministro Dudik, quien además destacó el rol de un Estado activo que acompaña al sector privado para facilitar su inserción en mercados internacionales, generando más empleo y nuevos ingresos.

En ese marco, el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, resaltó la importancia de la presencia del embajador en territorio chaqueño y señaló que “estrechar lazos comerciales permitirá ampliar las oportunidades de exportación y generar más empleo”.

Por último, Braillard Poccard destacó que desde el inicio de la gestión se impulsa una política de apertura del Chaco al mundo. “Recientemente concretamos una exportación de aceite a España y ahora avanzamos en la posibilidad de exportar granos a Corea del Sur, además de promover la cooperación internacional y el intercambio cultural”, indicó, remarcando que el objetivo es avanzar también en la exportación de productos con valor agregado.

Del encuentro participaron también el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla; la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; y el presidente de la Agencia de Inversiones del Chaco, Martín Braillard Poccard.

Periodismo365



