Tras días de mucha angustia, confirmaron que David Cantarino fue hallado en perfecto estado. Su esposa había presentado una denuncia y un hábeas corpus.

La noticia que trajo alivio a sus familiares y compañeros de militancia fue confirmada en primera instancia por el reconocido periodista de policiales Raúl "Tuny" Kollmann a través de su cuenta de X (ex Twitter).

"David Cantarino apareció hoy en perfecto estado...", detalló Kollmann en sus redes sociales, agregando que la exitosa resolución del caso se dio luego de que "trabajó el fiscal Troncoso" en la investigación de su paradero.

Los días de desaparición y el reclamo de la esposa de David Cantarino

El colaborador del medio Prensa Mac había sido visto por última vez el pasado lunes 16 de marzo. La falta de comunicación y el repentino corte de sus actividades habituales encendieron rápidamente las alarmas en su círculo íntimo y en el ámbito digital, donde los usuarios comenzaron a replicar su imagen desesperadamente.

Fue su esposa, Sandra Carrasco, quien se puso al frente de las acciones legales y la campaña pública para dar con su paradero. A través de sus perfiles en redes sociales, la mujer había manifestado el dramático momento que atravesaba su familia: "Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus", explicó en su momento para solicitar la ayuda de la comunidad.

Afortunadamente, tras la intervención del fiscal Troncoso y el avance de las líneas de investigación, la denuncia por averiguación de paradero que se había formalizado en las últimas 48 horas arrojó resultados positivos, permitiendo que "El Judío Zurdo" regrese a su hogar sin presentar lesiones.

Fuente y fotos: Minuto Uno