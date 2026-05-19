Como consecuencia de esta intervención, se verá afectado el suministro de agua potable en las localidades de Campo Largo, Corzuela, Charata, General Pinedo y Las Breñas.

La empresa Sameep informó que este miércoles se llevará adelante una suspensión programada del bombeo en el Segundo Acueducto del Interior, en el marco de trabajos de reparación destinados a optimizar el servicio de agua potable.

La intervención se realizará luego de detectarse una pérdida en un tramo del acueducto ubicado en cercanías de la localidad de Campo Largo. Para ello, las tareas preliminares comenzarán este martes con el vaciado de cañerías, permitiendo así desarrollar la reparación en condiciones operativas adecuadas.

Desde la empresa indicaron que la suspensión del servicio tendrá una duración aprox. de 24 horas, motivo por el cual solicitaron a la comunidad realizar un uso racional y responsable del agua, además de tomar las previsiones necesarias.

Los trabajos estarán supervisados por el coordinador general del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, ingeniero Mario Ropelato. Finalmente, desde Sameep señalaron que una vez concluidas las tareas de reparación, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva en todas las localidades alcanzadas por el sistema.

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