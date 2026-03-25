Milei y el rearme. El Gobierno acelera para comprar helicópteros que son un emblema de los Estados Unidos. Es "para defender nuestros recursos".

Enfocado en hacer de la compra de armamento y equipamiento militar un rasgo de esta gestión presidencial, el Gobierno aceleró el paso para hacerse con helicópteros UH-60 Black Hawk de origen estadounidense. En esa línea, el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, viene de mantener encuentros con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de la potencia del Norte, en el mismo Pentágono y con el objetivo de promover el traspaso de esas aeronaves. La intención respecto de los Black Hawk es establecer un reemplazo para los helicópteros Bell UH-1H y Huey II. La compra inicial sería de 3 aeronaves, pero con la perspectiva de luego incrementar ese número a 10. Además de la adquisición de los aparatos, también se acordaría la incorporación de armamento para esas unidades y cuestiones ligadas al entrenamiento de las tripulaciones en ese sistema de armas.

De abrocharse la compra, la intención de Presti es que las primeras aeronaves arriben a la Argentina antes de que concluya el año. Además de su capacidad de fuego, el Gobierno confía en que podría utilizar unidades Black Hawk para guerra electrónica, búsqueda y rescate, guerra antisubmarina, evacuación médica, operaciones especiales y, por supuesto, ataque, entre otros potenciales roles.

Argentina aprovecharía el pase a retiro de unidades en Estados Unidos

Con relación a la disponibilidad de helicópteros, la plataforma especializada Zona Militar señala que tanto la Aviación del Ejército de los Estados Unidos como la Guardia Nacional de ese país se encuentra en un proceso de reestructuración de sus unidades. Y que ese proceso implicaría el recorte de al menos 200 Black Hawk.

"El pase a retiro de más de 200 ejemplares de esta variante previstos para el 2026 podría abrir una ventana de oportunidad para Argentina, con la posibilidad de una transferencia en caliente, por ejemplo", indicó la fuente.

"Pese a que el UH-60L no es la versión más actual del Black Hawk, es la que podría estar disponible en el corto plazo si dejamos fuera de la ecuación al UH-60A. Si pasamos a considerar aeronaves nuevas, las opciones son el UH-60M o el S70i, este último modelo que fue oportunamente evaluado por la Aviación de Ejército", añadió.

En cuanto a los costos por helicóptero, en artículos anteriores iProfesional expuso que la cotización superaría los u$s2 millones por aparato. El año pasado se informó que los Black Hawks en cuestión serían, como se dijo, parte de un remanente de 51 UH-60L que la Armada de los Estados Unidos anticipó que quitaría de servicio.

"El excedente de Black Hawks del Ejército de EE.UU. será ofrecido a través de los distintos programas que el Departamento de Defensa mantiene para la enajenación de material y armamento", detalló este medio. De ocurrir la compra, los helicópteros recibirá una actualización por parte de la firma hebrea Elbit Systems.

El Ejército recibió más blindados comprados a Estados Unidos

En paralelo a esta negociación, el Ejército Argentino viene de recibir una segunda tanda de Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker comprados a Estados Unidos a mediados del año pasado.

De esa forma, la dotación de unidades disponibles en el país subió a 8. La operación completa, que implicará seguir sumando blindados hasta alcanzar un total de 207 vehículos, representará para las arcas oficiales un pago superior a los 400 millones de dólares.

Los blindados fueron adquiridos por la Argentina a través del programa FMS (Foreign Military Sales) que habilita la venta de armamento a países aliados a los norteamericanos. Disponen de un blindaje capaz de resistir el fuego de armas ligeras y metralla e incorporan, además, un sistema automático de extinción de incendios y capacidad de estaciones de armamento remoto (RWS).

"Estas permiten operar una ametralladora pesada M2QCB calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19, ambos actualmente en dotación del Ejército. El vehículo puede transportar hasta nueve soldados y cuenta con periscopios, sistemas de visión térmica y módulos que minimizan la exposición de la tripulación", indicó Zona Miiltar.

Entre sus características técnicas vale decir que ese tipo de vehículos dispone de un diseño que "permite extraer e instalar el motor y la transmisión en aproximadamente dos horas, reduciendo tiempos de inactividad en campaña". Equipados con motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, los Stryker adquiridos a los Estados Unidos pueden alcanzar una velocidad del orden de los 100 kilómetros por hora.

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, se reunió en Washington con altos funcionarios estadounidenses y acordó la compra de equipamiento militar. El objetivo es fortalecer la protección de infraestructuras críticas como Vaca Muerta, gasoductos y puertos, en el marco de una alianza estratégica.

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, se encontró en el Pentágono con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire, para avanzar en la adquisición de insumos militares que permitan a la Argentina enfrentar distintas hipótesis de conflicto. En la reunión, el funcionario argentino planteó la necesidad de incorporar carros blindados Stryker, helicópteros Black Hawk, y de recibir capacitación y tecnología para prevenir ciberataques.

Desde la perspectiva de la administración norteamericana, Humire compartió la visión de Presti y adelantó que Estados Unidos venderá el equipamiento solicitado al país. Además, el subsecretario ofreció cooperación técnica y soporte tecnológico destinado a evitar y reprimir ataques informáticos que afecten el funcionamiento de las denominadas estructuras críticas, como puertos, yacimientos, centrales nucleares y gasoductos.

Este acuerdo se produce en un escenario geopolítico donde Argentina es un socio regional clave para Estados Unidos. Las hipótesis de conflicto que maneja Washington coinciden con el planeamiento militar que propone el ministro Presti, que ya no se enfoca en un conflicto tradicional con un país limítrofe, sino en la preparación para una guerra híbrida que podría incluir un atentado contra la infraestructura de Vaca Muerta.

El proceso en el Capitolio

La venta de los insumos militares debe ser aprobada por el Capitolio estadounidense. Debido a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre, la aprobación parlamentaria enfrenta una ventana de tiempo acotada, ya que a partir de septiembre la atención se centrará en los comicios legislativos.

Michael Jensen, Director Senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, participó en la reunión junto a Presti y Humire. Su rol será importante para lograr el consenso necesario con los legisladores de Estados Unidos. El apoyo de Humire y Jensen implica que la Casa Blanca hará lo necesario para que los insumos bélicos solicitados por el ministro argentino lleguen al país a partir de 2027.

Al concluir su visita al Pentágono, Presti se encontró con el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. El representante diplomático se puso a disposición para impulsar la negociación tanto en el Pentágono como en el Congreso. Sin embargo, la tarea se presenta ardua porque la agenda política de Washington está dominada por la guerra contra Irán y las próximas elecciones. Presti regresó a Buenos Aires en un vuelo comercial tras una visita de dos días.

Fuente y fotos: iProfesional - Zona Militar