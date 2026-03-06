Desde la empresa energética chaqueña recordaron que el esquema diferencial para provincias de zonas cálidas fue posible gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Leandro Zdero junto a los mandatarios del Norte Grande.

Según lo establecido por el nuevo sistema de subsidios eléctricos del Gobierno nacional, el Chaco está categorizado como “zona muy cálida”, lo que permite que el beneficio alcance hasta los 550 kWh de consumo base mensual entre diciembre y febrero. Sin embargo, en marzo el tope baja a 150 kWh, a pesar de que las temperaturas continúan siendo elevadas.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, explicó que el pedido responde a la realidad climática de la región. “Si tenemos en cuenta los registros de los últimos años y el de este 2026, las temperaturas de marzo serán tan cálidas como en los meses previos. Por eso, junto a las distribuidoras de Corrientes y Formosa vamos a solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación una revisión del esquema y la extensión del beneficio”, señaló.

Durante la reunión también participaron los vocales de Secheep, Germán Perelli y Ariel Muñoz; el interventor y subinterventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca y Enrique Durán; y por REFSA el gerente de Servicios Benjamín Villalba y el subgerente Víctor Hugo Matiwiejuk.

Nuevo esquema nacional de subsidios

El nuevo sistema de subsidios eléctricos fue implementado por el Gobierno nacional en enero de 2026 mediante el Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y simplificó la segmentación de usuarios.

De esta manera, el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), estableciendo solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El beneficio alcanza a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales y a grupos vulnerables como viviendas del ReNaBaP, veteranos de guerra o personas con discapacidad.

Cómo funciona el subsidio en el Chaco

En la provincia del Chaco, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base.

Los topes establecidos son:

-550 kWh mensuales en meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero).

-300 kWh mensuales en invierno (mayo, junio, julio y agosto).

-150 kWh mensuales en meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Desde SECHEEP aclararon que el consumo que supere esos valores se abonará a precio pleno, sin subsidio.

Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria transitoria de hasta el 25%, con reducción progresiva mes a mes, con el objetivo de garantizar una transición gradual y evitar aumentos bruscos en las facturas eléctricas de los usuarios residenciales.

Periodismo365