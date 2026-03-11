El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Biblioteca, informó que del 15 de marzo al 15 de abril de 2026 estará abierta la inscripción extraordinaria para interinatos y suplencias, destinada a docentes bibliotecarios de toda la provincia.

Para la inscripción online deberán ingresar a Tu Gobierno Digital, en la aplicación Sistema Integral de Educación (SIE), seleccionar Junta de Biblioteca -Interinatos y Suplencias -Nueva Inscripción, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

También se podrá realizar la inscripción por correo postal, enviando el formulario junto con la documentación en fotocopias autenticadas al siguiente domicilio: Ministerio de Educación-Junta de Clasificación de Biblioteca, Gobernador Bosch 99 -Nave 3, Resistencia (3500), Chaco. Quienes opten por la modalidad presencial podrán acercarse a la Junta de Clasificación de Biblioteca, en el horario de 08.00 a 15.00 horas

Entre la documentación requerida se solicita: fotocopia autenticada del DNI, fotocopia autenticada de partida de nacimiento, título de bibliotecario con registro de la Dirección de Títulos y Equivalencias o constancia de título en trámite que incluya promedio general y fecha de egreso, constancia de servicios docentes en caso de poseerlos, otros títulos o postítulos, y certificados o antecedentes valorables. Las autenticaciones podrán ser realizadas por directores, supervisores, directores regionales o miembros de la Junta de Clasificación.

Desde la Junta recordaron que la solicitud de inscripción tiene carácter de declaración jurada y que se aplicará el régimen de incompatibilidades establecido en el Estatuto Docente. Asimismo, indicaron que el incumplimiento de los requisitos establecidos podrá producir la nulidad de la solicitud. Para consultas, los interesados pueden acercarse de manera presencial a la Junta de Clasificación de Biblioteca o comunicarse al correo electrónico juntacbcas@gmail.com

Periodismo365



