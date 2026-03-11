En declaraciones a CIUDAD TV, la subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, aseguró que no hay registros de denuncias previas de violencia de género contra David Ojeda, quién asesinó brutalmente a Juliana Frias y a su hija Diana Gómez.

Los tres niños que sobrevivieron permanecían al cuidado de familiares de la víctima por parte de madre. La Unidad de Coordinación Integral también tomó intervención en el caso. Los menores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad: perdieron a su madre y a una hermana en el mismo hecho, y tienen al padre detenido como imputado por el crimen.

Sobre el agresor, identificado como David Ojea, Valenzuela indicó que hasta ese momento no había podido confirmar la existencia de denuncias previas. “En la plataforma que manejamos desde la subsecretaría, que es la línea 137, no existía denuncia alguna al respecto de ellos”, señaló, aunque aclaró que podrían existir registros en el sistema policial que aún no había podido consultar. La funcionaria también informó que había postergado deliberadamente el relevamiento de testimonios de las familiares de la víctima, considerando que no era el momento oportuno, y que retomaría esa tarea durante la jornada siguiente para aportar información al fiscal a cargo de la causa.

El detenido debió ser trasladado desde Quitilipi ante una situación de tensión en la comunidad, según se informó oportunamente. Valenzuela confirmó que la localidad se encontraba conmovida por los detalles del hecho.

En relación al contexto más amplio, con el Día Internacional de la Mujer como telón de fondo, la subsecretaria citó una reflexión del fiscal de cámara Martín Bogado, quien preside el equipo especial del caso Cecilia: “La utopía de que no existan femicidios en el Chaco es eso, una utopía. El trabajo va a ser que bajen las cifras”. Valenzuela precisó que durante los años 2022 y 2023 se registraron aproximadamente 23 femicidios por año en la provincia, y que ese número había logrado reducirse en el período siguiente.

La funcionaria destacó el acompañamiento a las mujeres que denuncian como eje central de la política de prevención, e indicó que la Subsecretaría de Género se constituirá como querellante en la causa una vez que el fiscal Collado le asigne número de expediente. “Todos, absolutamente todos los femicidios que se han dado durante esta gestión fuimos querellantes”, afirmó.

Fuente, multimedia y fotos: Chaco Día por Día



