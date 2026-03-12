En Buenos Aires, el Gobierno del Chaco firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de implementar en la provincia el Programa Federal de Primera Infancia.

El programa contempla dos componentes centrales: la mejora de la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la puesta en marcha de un Plan de Implementación de Acompañamiento Familiar, destinado a brindar herramientas y apoyo a las familias durante las primeras etapas del desarrollo infantil.

En ese marco, el ministro Gutiérrez destacó la importancia de la articulación entre Nación y Provincia para consolidar políticas de cuidado integral. “Este convenio nos permite fortalecer el trabajo que venimos realizando en los Centros de Desarrollo Infantil de toda la provincia, mejorando las condiciones de atención y cuidado de nuestros niños y acompañando también a las familias en esta etapa tan importante de la vida”, expresó.

Asimismo, el funcionario provincial subrayó que la iniciativa apunta a garantizar mejores oportunidades para los niños. “Invertir en la primera infancia es invertir en el futuro. Por eso, celebramos este acuerdo que nos permitirá ampliar y mejorar las herramientas de acompañamiento para el desarrollo integral de los niños del Chaco”, señaló.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano remarcaron que la implementación del programa permitirá continuar fortaleciendo la red de dispositivos de cuidado infantil en la provincia, promoviendo entornos seguros, inclusivos y de calidad para el crecimiento y desarrollo de la primera infancia.

Periodismo365



