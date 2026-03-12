La empresa Sameep, a través de su Gerencia Comercial, lanzó nuevas promociones y planes de financiación destinados a usuarios que deseen abonar el servicio o regularizar deudas por facturas vencidas. La campaña estará vigente durante todo el mes de marzo en toda la provincia.

Quienes deseen adherirse a los planes de financiación pueden dirigirse a la oficina comercial de avenida 9 de Julio 788 de Resistencia, de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00, o bien concurrir a cualquiera de las dependencias comerciales distribuidas en el interior de la provincia.

Para pagos telefónicos y consultas, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-444-0310, de lunes a viernes de 6.30 a 19.00. Además, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial www.sameep.gob.ar, consultar el estado de deuda y realizar pagos de manera online.

Promociones con tarjetas

Para el pago del servicio, la empresa ofrece distintas alternativas con tarjetas de crédito. Con Tarjeta Tuya, los usuarios pueden abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, o en 10 cuotas sin interés para quienes registren más de seis facturas adeudadas, destinadas a la refinanciación de deudas. En tanto, con Tarjeta Naranja se encuentra disponible el Plan Z y la posibilidad de pagar en 5 cuotas sin interés, mientras que con Visa, Cabal y MasterCard se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés.

Refinanciación directa

En el caso de refinanciación directa con Sameep, el cliente residencial podrá realizar una entrega del 30% al contado o débito y financiar el saldo en hasta 12 cuotas. Por su parte, el cliente no residencial deberá efectuar una entrega del 50% y financiar el resto en hasta 6 cuotas.

Además, continúa vigente la promoción para quienes opten por pago al contado, con una quita del 30% de los intereses para clientes con hasta cinco años de deuda y una quita del 100% de los intereses para usuarios con más de cinco años de deuda.

Sameep también recordó que dispone de múltiples canales de cobro, entre ellos la Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña a través de Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, y pagos mediante código QR. Asimismo, las facturas vencidas pueden abonarse a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pago Fácil, facilitando a los usuarios distintas alternativas para ponerse al día con el servicio.

Periodismo365



