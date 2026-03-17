Un artero ataque a ladrillazos contra una formación ferroviaria colmada de pasajeros, dejó como lamentable saldo un Ayudante de conductor herido, con astillas de vidrio en uno de sus ojos. Fue derivado de urgencia a la ciudad de Resistencia con riesgo de perder la visión. El indignante suceso ocurrió este martes en la afueras de Charata.



Fuentes consultadas por Periodismo365, confirmaron que el detestable hecho de vandalismo ocurrió a las 06.25 horas de la mañana de este martes, a dos kilómetros de la estación de Charata; cuando la formación 5801 del servicio de pasajeros de Trenes Argentinos - Sofse (exSefecha) circulaba cumpliendo el recorrido Chorotis - Presidencia Roque Sáenz Peña. Luego de detenerse en la estación de Charata para el ascenso y descenso de pasajeros, el tren guiado por el conductor de 39 años de edad y su ayudante (27), retomó viaje.





Desde el Gremio La Fraternidad, detallaron a Periodismo365 que tras recorrer dos kilómetros, "ya en las afueras de la ciudad, en una zona de asentamientos de personas a los costados de las vías; de repente apareció un sujeto mayor de edad lanzando ladrillazos hacia el frente de la unidad tractiva; pegó uno en el parabrisas a través de un espacio para la visión en la malla de acero protectora y rompió el mismo. Después el vándalo salió corriendo y desapareció entre los arbustos". Desde el Gremio La Fraternidad, detallaron a Periodismo365 que tras recorrer dos kilómetros, "ya en las afueras de la ciudad, en una zona de asentamientos de personas a los costados de las vías; de repente apareció un sujeto mayor de edad lanzando ladrillazos hacia el frente de la unidad tractiva; pegó uno en el parabrisas a través de un espacio para la visión en la malla de acero protectora y rompió el mismo. Después el vándalo salió corriendo y desapareció entre los arbustos".











"El ladrillazo fue de abajo hacia arriba, el violento impacto rompió el cristal y por el estallido del mismo varias astillas de vidrio se incrustaron en uno de los ojos del ayudante del conductor. Por temor a nuevos ataques no se detuvieron y decidieron seguir el recorrido mientras pedían auxilio por teléfono a Sáenz Peña, desde donde en vehículo particular fueron al encuentro de la formación ferroviaria en la estación de Campo Largo. Allí auxiliaron al herido y tras un breve paso por un especialista en Sáenz Peña, el joven trabajador ferroviario fue derivado de urgencia a la ciudad de Resistencia con riesgo de pérdida de la visión", afirmaron.









Las mismas fuentes gremiales ferroviarias comentaron a Periodismo365 que siempre sufren ataques a ladrillazos, hondazos y piedrazos, pero en los laterales del tren. "Esta es la primera vez que nos atacan de frente en el parabrisas de la formación. Hay que concientizar a la población que la formación ferroviaria que fue vandalizada es la única en funcionamiento. De las tres que teníamos nos queda ésta solamente y apenas se pueden conseguir los repuestos para seguir brindando el servicio a la gente del interior chaqueño. Si se rompe totalmente ese parabrisas no podremos solucionar y por lo tanto el tren no volverá a funcionar. Lamentablemente toda la región quedará sin el servicio de trenes de pasajeros, como ocurrió en el mes de enero que tuvimos muchas cancelaciones por falta de repuestos", advirtieron.





Con respecto a la salud del empleado ferroviario, desde el gremio La Fraternidad informaron a Periodismo365 que "pasadas las 22.00 horas de este martes regresó a su domicilio en Sáenz Peña, en buen estado de salud ya que con una microcirugía pudieron extraerle las astillas del ojo y ahora permanecerá en recuperación durante varios días", consignaron.





Periodismo365