Las autoridades dispusieron de forma urgente el envío de equipos especializados para colaborar con la investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Justicia y, en el lugar, trabajan peritos del Poder Judicial junto a efectivos policiales, llevando adelante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

En ese marco, las autoridades dieron a conocer la identidad del único sospechoso del doble femicidio, David Ojeda, quien en el marco de un megaoperativo fue intensamente buscado por la Policía. Se dispuso el despliegue de un equipo especializado para intensificar las tareas investigativas y dar con el supuesto responsable para ser puesto a disposición de la Justicia.

Desde la Policía se solicitó a la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Ojeda, quien, aparentemente mantenía una relación con la mujer de 37 años. Asimismo, se dispuso la presencia en el lugar del subjefe de Policía, comisario Manuel Victoriano Silva, quien supervisó las tareas investigativas y acompañó a los familiares de las víctimas.

De igual manera, fue informada la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, quien puso a disposición los equipos de la subsecretaría para brindar contención y asistencia a los familiares. Horas después, los efectivos dieron el el acusado que caminaba a pocos kilómetros del lugar.

El sujeto identificado como Daniel Ojeda, único sospechoso del doble femicidio perpetrado este martes, fue encontrado por la Policía cuando caminaba por una zona ubicada entre las rutas 4 y 16, en cercanías de la localidad. La Policía del Chaco atrapó a David Ojeda, sindicado como el doble femicida de una madre de 37 años y su hija de 17. El supuesto femicida fue aprehendido por los efectivos mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, a pocos kilómetros de Quitilipi.

Según informó la Policía, el individuo no se resistió al arresto y era trasladado para los trámites de rigor: fichaje, averiguación de antecedentes, y revisión con médico legista. El hecho ocurrió en la tarde de este martes, pasadas las 17, cuando personal policial fue alertado sobre el hallazgo de dos mujeres sin vida en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Paraguarí, de la localidad de Quitilipi.

Las víctimas son madre e hija de 37 y 17 años respectivamente, y el sospechoso David Ojeda era la pareja de la mujer. En ese marco, las autoridades dispusieron el despliegue de un equipo especializado para intensificar las tareas investigativas y dar con el supuesto responsable, quien, a las pocas horas, fue interceptado por los uniformados.

Fuente y fotos: Norte



