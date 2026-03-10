La Universidad Nacional del Chaco Austral, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y área de Comedor Universitario, abrió inscripciones para sus becas de comedor, destinadas a estudiantes regulares de carreras presenciales de la institución educativa.

La UNCAUS entregará a los adjudicados en concepto de becas en el comedor universitario, un almuerzo diario de lunes a viernes con excepción de los días feriados, que puede ser de consumo en el lugar o mediante retiro por el sector.

Estas becas están destinadas a cooperar desde el ámbito académico para beneficio de la comunidad que pertenece a la Universidad posibilitando o facilitando la obtención de esta clase de beca a aquellos alumnos que carezcan de recursos económicos necesarios y se hagan merecedores del beneficio en razón de cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de la beca, siendo los mismos evaluados.

completar formulario on-line https://forms.gle/jTa6rzqBHwmz72fA8 , fotocopia de D.N.I., constancia impresa de alumno regular, constancia impresa de CUIL, certificación negativa de ANSES (donde se detalle que no posee becas nacionales) y copia de recibo de sueldo del grupo familiar o declaración jurada de ingresos donde se detalle que no debe superar los dos salarios mínimos vitales y móviles. La documentación deberá estar completa y se debe presentar de lunes a viernes, en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de 7 horas a 20 horas.

Consultas y mayor información

Quienes deseen realizar consultas pueden hacerlo en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de lunes a viernes de 7 horas a 20 horas, por Instagram @bienestarestudiantil.uncaus o WhatsApp: 3644301226

Periodismo365