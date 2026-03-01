Tres soldados estadounidenses han muerto y cinco han quedado heridos graves en la Operación Furia Épica, según ha informado este domingo el Pentágono.

Tres soldados estadounidenses han muerto y cinco han quedado heridos graves en la Operación Furia Épica, según ha informado este domingo el Pentágono, que puntualiza que no aportará más información por el momento por respeto a las familias de los implicados.

La ciudad de Teherán, la capital iraní, ha sufrido esta mañana un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha matado desde ayer al menos a 200 personas y herido a 700 en todo el país, según la Media Luna Roja. Además del ayatolá Ali Jameneí, entre las víctimas figuran siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Las fuerzas iraníes respondieron ayer lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE UU en Oriente Próximo, después de que prometiera venganza por la muerte de su líder supremo.

En el impacto más letal en Israel en los dos días, la caída de un misil directamente sobre un refugio en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país, ha dejado al menos ocho muertos y más de 20 heridos.

Fuente y fotos: El País



