Este clérigo es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos y exmiembro del Consejo de Guardianes, con amplia experiencia política y religiosa.

Miembro del Consejo de Guardianes

Este clérigo tiene 67 años y es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos. También ha sido miembro del Consejo de Guardianes, encargado de examinar candidatos electorales y leyes aprobadas por el parlamento. En 2022 realizó una visita privada al Papa Francisco. El Gobierno iraní ha querido recomponer la cúpula lo antes posible tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

En este mismo ataque, junto a Jameneí y parte de su familia, murieron otros altos cargos, entre ellos: el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi; el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Mohamad Pakpur; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé; el asesor militar del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa iraní, Ali Shamjani; y el general Golamreza Rezaian, jefe de los servicios de inteligencia de la Policía iraní, informó Europa Press.

Más amenazas

Tras la muerte de Alí Jameneí, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazó este domingo con golpear a Irán con “una fuerza nunca antes vista” en caso de que Teherán cumpla su promesa de realizar una ofensiva histórica contra EE.UU. e Israel.

En la red social Truth, el mandatario estadounidense reaccionó a las recientes amenazas del régimen iraní, tras la confirmación de la muerte del líder supremo durante la operación militar. “Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”, escribió Trump en su mensaje.

Fuente y fotos: as