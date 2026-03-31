Las instituciones beneficiadas, en esta oportunidad, fueron el Jardín de Infantes N° 21 “Almafuerte”, ubicado en la calle Carabobo 20, y la Escuela de Educación Primaria N° 168 “General Enrique Mosconi”, situada en avenida Piacentini al 1001.

Por su parte, María Martina remarcó que las entregas responden a pedidos formales realizados por las instituciones. “Estamos dando cumplimiento a la palabra del gobernador, atendiendo necesidades puntuales como la refrigeración en jardines y equipamiento en escuelas. Esto mejora las condiciones para el aprendizaje y el trabajo docente”, señaló. “Era una necesidad muy importante. Esta entrega mejora las condiciones en el aula y la calidad del proceso educativo”, sostuvo, al tiempo que agradeció haber sido tenidos en cuenta.









Posteriormente, en la E.E.P. N° 168, donde asisten cerca de 600 alumnos, se entregaron más insumos solicitados por el cuerpo docente, entre ellos, las pizarras para la institución. Su directora, Luisa Mendoza, calificó la presencia del Gobernador como “inesperada y muy significativa”.

Finalmente, Rosana Cerrutti destacó que el Gobierno provincial continúa trabajando de manera articulada para atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento escolar. “Estamos interviniendo en escuelas de toda la provincia, con un plan que seguirá ampliándose para llegar a cada institución”, concluyó.

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