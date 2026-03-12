Pese a que en Washington acusan a Trump de no tener un plan y Netanyahu no consigue sumar socios en Medio Oriente, Milei está dispuesto a cumplir en caso de que se lo soliciten desde Estados Unidos o Israel, sus únicos dos aliados incondicionales en el mundo, según sus propias palabras.

"Menem lo hizo", dijo entre risas un libertario del riñón político de Javier Milei. Es que el hecho remitiría directamente hacia la gestión de Carlos Menem, que entre 1990 y 1991 mandó una misión militar a la Guerra del Golfo.

El presidente argentino envió tropas al Golfo Pérsico en septiembre de 1990 que incluyó dos buques misilísticos. Viajaron 450 marinos. Argentina fue en ese entonces el primer país de América Latina en participar en el bloqueo militar contra Irak tras la invasión a Kuwait, que tuvo como objetivo apoyar el bloqueo naval internacional impuesto a Saddam Hussein, entonces líder iraquí.

Adorni explicó las declaraciones de Milei, quien dijo que ''estamos ganando la guerra'' en el conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán: ''Argentina no participa de la guerra, pero sí de un apoyo y una filosofía junto a Estados Unidos e Israel''. https://t.co/cN8mElXbOA pic.twitter.com/G12ByAxlUp — MDZ Online (@mdzol) March 10, 2026

Menem envió a la guerra el destructor ARA Almirante Brown y la corbeta ARA Spiro, que fueron protagonistas en el Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. La medida fue tomada por Menem por decreto y no se debatió en el Congreso Nacional. El anuncio fue realizado en su momento por Domingo Cavallo y transmitido por cadena nacional.

El Golfo, 35 años después

Milei esta semana hizo declaraciones controvertidas sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Afirmó: "Vamos a ganar la guerra", haciendo parte así a Argentina del conflicto. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, agregó Milei desde Estados Unidos, a donde fue a buscar inversiones.

El jefe de Gabinete salió luego a aclarar las palabras de Milei. "No participamos de la guerra, pero sí de un apoyo y una filosofía y una alineación con Estados Unidos e Israel contra un régimen que amenaza la estabilidad internacional a largo plazo", afirmó Manuel Adorni.

Por ahora, ni Estados Unidos ni Israel han logrado sumar socios militares en su guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán y que el conflicto terminará "pronto". Sin embargo, poco antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que la ofensiva contra Irán que empezó el 28 de febrero continuaría "sin límite de tiempo".

Fuente y fotos: El Destape



