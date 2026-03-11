El Gobierno del Chaco puso en marcha este miércoles la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 desde el Hospital “Eva Perón” de la ciudad de Barranqueras. La iniciativa se desarrolla en el marco de las acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que este año decidieron adelantar el inicio de la campaña ante el registro anticipado de virus respiratorios.

El ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, destacó que la campaña comienza antes que en años anteriores, tras una decisión tomada en el ámbito del Consejo Federal de Salud. “Esta decisión se tomó de manera técnica y en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, ya que habíamos detectado un adelantamiento en la circulación de virus respiratorios y casos de gripe en relación con años anteriores. Ante esa tendencia era necesario anticipar la vacunación para lograr mayor cobertura en las poblaciones objetivo y afrontar la contingencia en mejores condiciones”, explicó.

En este contexto, el gobierno nacional adelantó la compra y distribución de vacunas a las provincias para garantizar el acceso oportuno a la inmunización. Rodríguez también indicó que, al igual que con otras vacunas del calendario, se implementarán diferentes estrategias para facilitar el acceso de la población. Habrá puntos fijos de vacunación en hospitales y centros de salud, además de operativos territoriales en plazas y espacios públicos con gran concurrencia. “Estas estrategias nos han permitido obtener resultados superiores a la media nacional y nuestro objetivo es mantener o incluso incrementar esas cifras”, afirmó el ministro.

Población objetivo

La vacunación antigripal está destinada principalmente a los siguientes grupos:

-Niños de 6 a 24 meses

-Personas mayores de 65 años

-Embarazadas

-Personal de salud

-Personal de fuerzas de seguridad

-Personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo

Desde este miércoles, quienes integren estos grupos pueden acercarse a vacunatorios, centros de salud y hospitales de toda la provincia para recibir la dosis correspondiente. Por su parte, la subsecretaria de Promoción de la Salud, Mirta Ayala, remarcó la importancia de esta vacuna para prevenir complicaciones asociadas a la gripe. “Estas vacunas son fundamentales para evitar formas graves de la enfermedad. Por eso se prioriza a los grupos de riesgo, que incluyen a niños pequeños, embarazadas, puérperas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que pueden comprometer su sistema inmunológico”, explicó.

En tanto, la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Noemí Barrios, señaló que el lanzamiento provincial de la campaña se realizó desde la Región Sanitaria 8, con sede en el hospital de Barranqueras, y que el inicio de la vacunación se replica simultáneamente en todas las regiones sanitarias del Chaco. “Invitamos a la población a acercarse a los servicios de salud desde hoy. Las vacunas están disponibles en todos los lugares, por lo que pueden concurrir sin dudar y quedar inmunizados antes de la circulación del virus durante la temporada invernal”, concluyó.

