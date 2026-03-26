El cierre del histórico local de Havanna en el shopping La Paz refleja el impacto de la caída del consumo y la crisis del comercio en la región, en un contexto donde incluso marcas emblemáticas deben achicar su estructura frente al deterioro del poder adquisitivo.

El local, ubicado en el shopping La Paz, había funcionado desde la apertura del centro comercial y se había convertido en un punto de referencia tanto para los habitantes de la capital entrerriana como para los turistas. Sin embargo, la empresa decidió discontinuar su actividad en ese punto como parte de un escenario económico cada vez más complejo para el rubro.

La firma, fundada en Mar del Plata y reconocida internacionalmente por sus alfajores y su red de cafeterías, cuenta con más de 250 locales en Argentina y una presencia similar en el exterior, especialmente en países como Brasil, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos. A pesar de esta expansión, la marca no quedó al margen del impacto de la crisis económica local.

El cierre se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, aumento del desempleo y una marcada caída del consumo, factores que afectan especialmente a los comercios vinculados a la gastronomía y los servicios. En este escenario, muchas familias reducen gastos considerados no esenciales, como salidas a cafeterías o restaurantes.

La situación de Havanna no es un caso aislado. De acuerdo con relevamientos locales, entre 2025 y los primeros meses de 2026 cerraron más de 70 comercios en el microcentro de Paraná, lo que habría provocado la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo registrados.

A nivel provincial, la problemática también se profundiza. Datos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) señalan que más de 570 pymes cerraron en Entre Ríos en los últimos dos años, con fuerte impacto en sectores como la construcción, la hotelería y el comercio. El caso refleja una tendencia más amplia que atraviesa a gran parte del entramado comercial argentino, donde incluso marcas emblemáticas deben ajustar su estructura frente a un mercado interno debilitado.

Fuente y fotos: InfoGremiales



