La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) inició sus operativos sanitarios 2026 con gran convocatoria en General Pinedo.

La intervención, desarrollada en el Centro Cultural de la localidad, tuvo como eje central el despliegue del camión sanitario de la universidad, una herramienta fundamental para acercar servicios esenciales a las comunidades chaqueñas. La iniciativa fue posible a partir del trabajo articulado con el Municipio local, a cargo del intendente Franco Ciucci, quien acompañó la gestión para concretar la jornada.

Desde temprano, el espacio se vio colmado por vecinos que encontraron en la propuesta de la UNCAUS una respuesta concreta a sus necesidades. La universidad, a través de su equipo de profesionales, docentes y estudiantes, no solo brindó atención médica en diversas áreas, sino que también generó un ámbito de cercanía, escucha y contención.

Bajo la coordinación del secretario Rodrigo Rivero, se brindó atención en diferentes especialidades, incluyendo clínica general, pediatría, odontología, psicología, obstetricia y ginecología, controles de agudeza visual, asesoramiento nutricional, además de acciones de prevención y vacunación, lo que permitió abordar de manera integral las necesidades sanitarias de la comunidad.

Además del impacto sanitario, la jornada dejó testimonios que reflejan la importancia de este tipo de iniciativas. “Es una gran ayuda, nos atendieron muy bien y con mucha paciencia”, afirmó una vecina tras realizarse controles. En la misma línea, otro paciente aseguró estar “muy agradecido con la universidad y los profesionales, porque acercan la salud a la gente y eso vale muchísimo”.

El operativo también reflejó el valor de la formación académica vinculada al territorio, permitiendo que estudiantes participen activamente junto a profesionales, fortaleciendo así su experiencia en contextos reales y reafirmando la función social de la educación pública.

En este marco, se destacó el acompañamiento del rector Germán Oestmann y del secretario de Cooperación y Servicios Públicos, Néstor Dudik, quienes impulsan este tipo de políticas orientadas a ampliar el acceso a la salud.

Desde el Municipio valoraron especialmente la presencia de la universidad en la comunidad, subrayando el impacto positivo del operativo tanto en términos sanitarios como humanos. Asimismo, confirmaron que esta acción forma parte de una agenda conjunta que tendrá continuidad durante el año.

De esta manera, la UNCAUS consolida su protagonismo no solo en el ámbito académico, sino también como un actor central en la construcción de respuestas concretas para la comunidad, llevando salud, prevención y acompañamiento a cada rincón del territorio.

Periodismo365