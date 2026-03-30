En el marco del fin de semana largo por Semana Santa, el Complejo Termal de Presidencia Roque Sáenz Peña presenta propuestas especiales pensadas para quienes deseen disfrutar de un momento de descanso, bienestar y relajación.

La iniciativa busca brindar a vecinos y visitantes la posibilidad de desconectarse de la rutina y disfrutar de los beneficios de las aguas mineromedicinales, reconocidas por favorecer la relajación, mejorar la circulación y reducir el estrés.

Desde el Complejo Termal invitan a vivir la experiencia en un entorno pensado para el descanso integral, con servicios que combinan bienestar físico y mental. El espacio funciona todos los días de 8 a 20 horas y ofrece diferentes alternativas para quienes deseen aprovechar el fin de semana largo en la ciudad.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o realizar reservas al teléfono 3644-433177, o acercarse personalmente al Complejo Termal, ubicado en calle Almirante Brown 545, en el centro de la ciudad. De esta manera, el Complejo Termal se posiciona como una opción ideal para disfrutar Semana Santa a puro relax, combinando descanso, salud y bienestar en un mismo lugar.

Periodismo365