A diferencia de supermercados y panaderías, hay chocolaterías de carácter artesanal, donde el peso y los ingredientes hacen al precio final.
En Argentina, los huevos de Pascua se convirtieron en un lujo para algunos: mientras los supermercados ofrecen opciones accesibles, las versiones premium alcanzan valores equivalentes o superiores al de un alquiler promedio en Ciudad de Buenos Aires.
Precios de huevos de pascua
Huevos pequeños (supermercados): $4.000 - $7.000
Huevos medianos (para compartir entre 2-3 personas): $8.000 - $14.000
Huevos grandes (supermercados): $18.000 - $35.000
Huevos premium de 1 kilo (chocolaterías artesanales): cerca de $170.000
Huevos premium de 2 kilos: alrededor de $370.000
Huevos premium de 2,5 kilos: aproximadamente $700.000
El salto de precios responde a la calidad del chocolate, el peso, el tipo de envoltorio y los ingredientes adicionales, como almendras bañadas en chocolate o sorpresas dentro del huevo. La recomendación para los consumidores es siempre comparar el peso real y no dejarse guiar solo por el packaging, que a veces puede resultar engañoso.
Fuente y fotos: BAE Negocios