A diferencia de supermercados y panaderías, hay chocolaterías de carácter artesanal, donde el peso y los ingredientes hacen al precio final.

Precios de huevos de pascua

Huevos pequeños (supermercados): $4.000 - $7.000

Huevos medianos (para compartir entre 2-3 personas): $8.000 - $14.000

Huevos grandes (supermercados): $18.000 - $35.000

Huevos premium de 1 kilo (chocolaterías artesanales): cerca de $170.000

Huevos premium de 2 kilos: alrededor de $370.000

Huevos premium de 2,5 kilos: aproximadamente $700.000

El salto de precios responde a la calidad del chocolate, el peso, el tipo de envoltorio y los ingredientes adicionales, como almendras bañadas en chocolate o sorpresas dentro del huevo. La recomendación para los consumidores es siempre comparar el peso real y no dejarse guiar solo por el packaging, que a veces puede resultar engañoso.

Fuente y fotos: BAE Negocios



