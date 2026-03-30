Con participantes de distintas provincias, el evento reafirma la transparencia y el destino social de los fondos. “Es dinero de la gente que vuelve a la gente. Alcanzamos una recaudación récord de 411.600.000 pesos.”, destacó Meiriño.

Durante la apertura de la jornada, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, destacó el carácter abierto y transparente del proceso: “Se trata de dinero de la gente que vuelve a la gente, mejorando la salud, la educación y la seguridad de todos”.

Asimismo, remarcó que, a diferencia de gestiones anteriores, estas subastas son públicas y cuentan con amplia difusión, lo que permite la participación de oferentes de distintas jurisdicciones. En esta edición, se registraron inscriptos de Formosa, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y Chaco.

La funcionaria subrayó que los fondos obtenidos en subastas previas fueron destinados a acciones concretas en beneficio de la comunidad, como la adquisición de ambulancias, el fortalecimiento del programa Ñachec, la refacción integral del Centro de Salud de Villa Río Negro y la próxima intervención en el Centro Odontológico para Personas con Discapacidad “Santa Apolonia”, único en su tipo en la región.





Cabe destacar que, previo a la subasta, se realizó una exhibición abierta al público durante tres jornadas consecutivas en el Galpón “La Mística” de Resistencia, permitiendo a los interesados conocer en detalle los bienes ofrecidos.

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