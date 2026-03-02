La Media Luna Roja eleva a 555 las víctimas en Irán desde el sábado | El Gobierno de Líbano anuncia la prohibición total de la actividad militar de Hezbolá tras el ataque a Israel | Teherán asegura que no negociará con Washington

Según Israel, entre ellas está Hussein Mekled, jefe de inteligencia de Hezbolá. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha anunciado la prohibición total de la actividad militar de la milicia en territorio libanés. Por su parte, Irán ha seguido atacando objetivos en la región, en Arabia saudí, Qatar o Kuwait.

De hecho, ha lanzado también ataques con drones contra la base militar británica de Akrotiri, en la isla de Chipre (miembro de la UE), pocas horas después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara su decisión de autorizar a Estados Unidos el uso de las bases del Reino Unido para lanzar ataques contra los depósitos iraníes de misiles. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, ha afirmado que su país no negociará con Estados Unidos.

Fuente y fotos: El País