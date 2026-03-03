Irán Atacó con drones la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, confirma el Ministerio de Defensa. Al oeste de la capital saudita se encuentran numerosas embajadas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó a través de su cuenta de X:

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

"La Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio".

Antes de esta confirmación, testigos relataron a AFP, que en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, habían escuchado fuertes explosiones durante la primera hora del martes (hora local), además de una nube de humo.

La embajada de Estados Unidos en Riad, informó que, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una notificación de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran y está limitando los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región; recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en el Reino que se refugien en el lugar de inmediato.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional"

Después del ataque con drones, el vocero oficial del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, el mayor general Turki Al-Maliki: 8 drones fueron interceptados y destruidos cerca de las ciudades de Riad y Al-Kharj.

La embajada pidió a sus ciudadanos mantener un plan de seguridad personal, y brindó los números de emergencia.

Personal local de primera respuesta en Arabia Saudita:

· Número de emergencia unificado (Policía, Bomberos, Policía de tránsito y otros): 911

· Policía: 999

· Seguridad vial: 996

· Ambulancia: 997

Embajada y los Consulados Generales en:

· Riad: +966-11-835-4000

· Yeda: +966-12-220-5000

· Dhahran: +966-13-839-5700

Oficina de Asuntos Consulares en:

· Desde EE. UU. y Canadá: 888-407-4747.

Fuente y fotos: Univisión - Multimedia: La Nación



