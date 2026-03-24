El tercer mes de 2026 trajo consigo un ajuste contundente en los surtidores.

A lo largo de los últimos meses, hemos observado un patrón creciente en los precios de los combustibles. Particularmente, el mes de marzo de 2026 ha sido testigo de un ajuste significativo que no pasó desapercibido para los consumidores. Según los datos actuales, en febrero de este año el precio por litro de nafta Súper estaba en $1609, pero al llegar marzo, este valor ascendió a $1912. Este salto del 18,8% acumulado en un corto lapso resuena entre las preocupaciones de muchos ciudadanos, pues la carga económica se siente con fuerza cada vez que es momento de llenar el tanque.

El impacto del ajustamiento en los precios del combustible repercute aún más cuando se compara con el año anterior. Desde el inicio de 2026, el encarecimiento del combustible comenzó un ascenso más agudo. En un recorrido por estos meses, desde enero hasta finales de marzo, el precio de la nafta Súper suma un incremento del 22%. Esta subida, en apenas un trimestre, ya sobrepasa más de la mitad del aumento total observado a lo largo del año 2025, donde el precio había pasado de $1128 a principios de enero a $1611 en diciembre, sumando un incremento del 42,8% en todo el año.

En un análisis retrospectivo aún más extenso, si revisamos desde finales de 2023, los cambios son aún más impactantes. En noviembre de dicho año, bajo un panorama económico distinto antes de una significativa devaluación, el precio por litro era de $311. Un contraste evidente es el reflejo que muestra el incremento hasta los sorprendentemente altos $1912 de marzo de 2026. La diferencia nominal que emerge aquí es de $1601, lo que equivale a un aumento del 514,8% en un plazo de apenas dos años y medio. Esto subraya un cambio drástico en el costo de la movilidad individual y, por ende, en el presupuesto destinado al transporte en el hogar promedio.

La situación del constante ajuste hacia el alza del precio de la nafta sigue generando interrogantes sobre cuál será la dinámica a futuro. La incertidumbre económica, combinada con políticas internas y fluctuaciones del mercado internacional, requiere de un monitoreo continuo y un análisis detallado para entender sus implicaciones a largo plazo en varios sectores de la economía.

Fuente y fotos: Infobae



