La tensión en Medio Oriente continúa en aumento. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " guerra con Irán está prácticamente terminada". En este sentido, el mandatario le advirtió a la República Islámica que no permitirá el bloqueo del estrecho de Ormuz y afirmó que de concretarse recibirán un "golpe más duro".

Estas declaraciones se producen luego de que Irán condicionara el paso por el corredor comercial y poco después de la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, elección con la que Trump dijo no estar conforme.

En paralelo, el conflicto afecta cada vez más a los mercados y el precio del petrolero superó los u$s100 el barril. Francia anuncia una misión para "abrir" el paso de Ormuz y Lula da Silva asegura que hay que prepararse para una invasión en un futuro.

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

A pocas horas de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra podría concluir pronto, las fuerzas armadas iraníes declararon que serán ellas las que determinarán el final de la guerra en Medio Oriente y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

“La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, indicó un portavoz del Ejército citado por medios estatales. Además, agregó que “las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”.

