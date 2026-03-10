“Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo“, dijo. En pleno conflicto bélico en Medio Oriente, el libertario aprovechó su gira para besarle las medias a Trump y mostrarse más alineado que ningún otro mandatario. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro, por esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo entre otras cosas.

“Como argentino Irán no me cae simpático porque nos han metido dos bombas: una en la Amia y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos, pero además tengo una alianza estratégica con EEUU e Israel”, dijo el Presidente ante estudiantes de la universidad de Yeshiva que lo aplaudían y vitoreaban.

Luego, Milei continuó con sus elogios a Trump: “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro, por esa bala que no le pegaron a Trump”, expresó. En otro tramo de su discurso, el mandatario volvió a tomar postura en medio del conflicto bélico que desató Estados Unidos y aseguró: “vamos a ganar”. Por si todo eso fuera poco, puntualizó que “estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo“.

El domingo el Jefe de Estado visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson—conocido como el “rebe de Lubavitch”— y el lunes por la noche participó de una cena de gala J100 del diario judío The Algemeiner.

Además del discurso que dio en la universidad judía, el mandatario tuvo tiempo de dar una entrevista a una radio argentina desde Nueva York. Allí volvió a hablar sin empacho sobre la guerra y opinó que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia”, y arriesgó que la guerra “puede ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina”.

“Muchos analistas creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó, y señaló: “Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

En línea con su defensa cerrada a Trump, Milei subrayó “si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”. Y acusó a Irán de “financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba y con Venezuela”. “Desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”, puntualizó.

Además, opinó que Estados Unidos “venía atacando de manera quirúrgica, como hizo con Venezuela gracias a la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, pero que “la respuesta de Irán lo que hace es liberar las manos de Estados Unidos para una acción más propia de Estados Unidos haciendo un despliegue militar, ya no quirúrgico, sino un despliegue amplio”. Aseguró que “por decantación caerá Cuba”.

Por último, Milei opinó que la guerra generará un “reordenamiento político muy fuerte”, que hará que “China quede más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian el nombre de China, caerán y eso hará que la situación sea más pura y limpia”.

Una comitiva “nutrida”

Además de viajar con su hermana Karina, el presidente recorre Nueva York junto a una numerosa comitiva que incluye a diez gobernadores y ministros de su gabinete, pero también a las esposas de los últimos.

Radio Jay publicó una foto del jefe de gabinete Manuel Adorni en la que, durante la visita del domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, se lo vio junto a su esposa Bettina Angeletti. Ella no ocupa ningún cargo en la gestión y, según dicen desde la Casa Rosada, Angeletti “viajó por trabajo y va a volver en un vuelo por separado”. Se desempeña como “coach ontológica”.

El diputado Esteban Paulón de Provincias Unidas, en tanto, anunció en X que presentó un pedido de información pública para saber con qué fondos Angeletti viajó a Estados Unidos. Dijo que lo hizo “para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses”.

También está en Nueva York la esposa del canciller Pablo Quirno. Sin embargo, desde la Cancillería dicen que ella “no viajó en el avión presidencial”, que viajó “hace una semana para visitar a uno de sus hijos”, y que lo hizo “de forma particular”. No es la primera vez que La Libertad Avanza y Quirno están envueltos en una polémica de este tipo. Hace semanas se conoció que la Cancillería argentina le adjudicó un contrato millonario, sin licitación, a la esposa de otro de los ministros, Federico Sturzenegger.

Tanto Sturzenegger, como el ministro de Economía Luis Caputo y el CEO de YPF Horacio Marín se iban a sumar a la comitiva oficial desde el lunes por la noche. También viajaron el secretario de Comunicación Javier Lanari y el director de Comunicación Digital Juan Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”.

En cuanto a los gobernadores, están con Milei Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Claudio Vidal de Santa Cruz; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Ignacio Torres, de Chubut y Juan Pablo Valdés de Corrientes. Ellos serán expositores en el marco de la “Argentina Week”, donde Milei disertará este martes.

Sobre la organización de la feria “Argentina week”, Milei dijo que estuvo a cargo de su hermana y del canciller Quirno. En un desaire al Canciller, sin embargo, el Presidente dijo que Karina “sería la Embajadora”.

“Ella es la embajadora, o sea, ocupó el lugar de Pablo Quirno antes de que él se convirtiera en Canciller”, quiso aclarar después y añadió que el objetivo de la feria será “mostrar a la Argentina como una oportunidad de negocios”.

Adelantó que su presentación tendrá que ver con “mostrar a la Argentina como si fuera una empresa”, y que va a utilizar “las herramientas del análisis financiero para mostrar que el país es una gran oportunidad de inversión”.

La gira continúa

Luego de participar en Nueva York de la inauguración de la “Argentina week”, Milei partirá rumbo a Chile. Allí formará parte de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de derecha Antonio Kast. El mandatario confirmó en sus redes sociales que no volverá al país porque, después de pasar por Santiago de Chile, se volverá a subir a un avión, esta vez, con destino a Madrid.

El sábado 14 participará en el Foro Económico de Madrid. Ese evento, según anunciaron sus organizadores, “abordará temas relativos al futuro económico y social de España ”con particular eje en la inversión, la batalla cultural, pero también la inteligencia artificial". “LLA. VLLC!”, expresó el mandatario cuando compartió el flyer del evento.

Él estará a cargo del cierre del mismo, pero antes habrá distintos paneles. Uno de ellos se llama “La Argentina de Milei”, donde disertarán el doctor en Economía Juan Ramón Rallo y el economista Eduardo Garzón. Las entradas al mismo rondan entre los 50 hasta los 2500 euros.

Fuente y fotos: Página/12















