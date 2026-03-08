En el marco del Mes de la Mujer y con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección General de Inclusión Educativa, elaboró material pedagógico destinado a las instituciones escolares de todos los niveles y modalidades para trabajar esta temática en las aulas.

La propuesta busca que las instituciones educativas recuerden esta fecha y generen espacios de memoria y reflexión, reivindicando la lucha histórica por los derechos de las mujeres y dando visibilidad a las inquietudes y desigualdades a las que muchas veces están expuestas. En la introducción del documento pedagógico se destaca que esta fecha representa una oportunidad para trabajar en el aula temáticas vinculadas a la igualdad de oportunidades, la reflexión crítica y la prevención de la violencia desde el ámbito educativo.

El material se encuentra enmarcado en la Educación Sexual Integral y propone actividades pedagógicas diferenciadas para los distintos niveles educativos obligatorios: Inicial, Primario y Secundario. Las propuestas apuntan a valorar el aporte de las mujeres en la sociedad, promover el respeto, la igualdad de oportunidades y la convivencia, así como también reflexionar sobre las desigualdades y la violencia de género. Para ello se sugieren distintas estrategias didácticas como juegos, lectura de cuentos, debates y producciones escritas, adaptadas a la edad de los estudiantes.

Además, se propone que las producciones realizadas por estudiantes y docentes puedan difundirse a través de las redes sociales institucionales, con el objetivo de visibilizar las reflexiones y experiencias que se desarrollan en cada comunidad educativa.

